Nudo, dà in escandescenze alla stazione: succede a San Miniato

Ha dato in escandescenze in zona stazione e ha girato nudo per viale Marconi, oltre che nello stesso scalo ferroviario. Un 32enne è stato soccorso a San Miniato nella serata di oggi, dopo qualche minuto di tensione.

Il giovane, di origini straniere, è stato visto dapprima a torso nudo e poi senza vestiti in zona viale Marconi. In stato alterato, una volta arrivato alla stazione è stato raggiunto e fermato dai carabinieri. Non è ancora chiaro se il 32enne abbia ingaggiato una colluttazione con qualcuno, testimoni raccontano di aver notato un po' di sangue a terra e una bottiglia rotta.

Sul posto anche la Pubblica Assistenza di Fucecchio, che ha soccorso il 32enne. L'uomo è stato portato in codice verde all'ospedale di Empoli.