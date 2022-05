Palio di Fucecchio, Cordone: "Tutti i consiglieri comunali e la giunta acquistino un biglietto"

"Dopo gli anni della pandemia, domenica 22 maggio alle ore 15 con tutti i crismi, avrà luogo la 41° edizione del Palio delle Contrade Città di Fucecchio, presso la buca del Palio. Un'antica tradizione rivisitata, una Giostra che si svolgeva già nel Settecento, detta Palio della Lancia. Tutto il Consiglio comunale e la Giunta, sono stati invitati a queste entusiasmanti corse di cavalli con gli stessi 'montati a pelo'. Nonostante il gradito invito, ho comperato anche un biglietto a euro 18 (come si può vedere in fotografia) e sarebbe bello che tutti i Consiglieri comunali di Fucecchio ed i componenti della Giunta comunale, per contribuire alla causa del Palio, comperassero un biglietto a testa oltre al biglietto d'invito a cura del Comune. Un piccolo ma importante gesto per significare ancora di più il rapporto sempre più stretto che lega la massima Istituzione cittadina a questa importantissima manifestazione che vede sfidarsi le 12 contrade". Così Marco Cordone, Consigliere Nazionale ANCI - Consigliere comunale di Fucecchio.