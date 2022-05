Parco di Pinocchio, gelato protagonista a Collodi con Sammontana

Il mese di maggio si chiude in dolcezza al Parco di Pinocchio a Collodi dove è in programma l’evento Il Pinocchio con-gelato promosso dalla Fondazione Carlo Collodi e Sammontana, in collaborazione con l’Osteria del Gambero Rosso.

Un pomeriggio di attività e giochi a tema nel quale Sammontana omaggerà i bambini con uno dei suoi classici gelati “all’italiana”. L’evento è gratuito ma su prenotazione, riservato ai bambini in visita al Parco di Pinocchio.

In programma dalle 14 alle 18 ci sono: i due laboratori creativi della Schiuma magica della Fata turchina e la realizzazione del classico gelato sullo stecco realizzato in carta, che dovrà essere decorato e colorato dai bambini.

Per i giochi è in programma alle 15.00 la battaglia di palline colorate a squadre ispirata alle dolci palline di zucchero della Fata Turchina.

La sagra del Pinocchio congelato è in programma dalle 15.30 alle 17. Alle 17 ci sono I pasticci di Pinocchio, laboratorio di manipolazione della pasta nel quale i bambini si improvvisano piccoli mastri pasticcieri. Per prenotare la partecipazione scrivere a : parcodipinocchio@pinocchio.it oppure acquistare il biglietto online.

Fonte: Ufficio Stampa