Pd Castelfranco invita al tesseramento in piazza

Continua la nuova campagna del tesseramento 2022 al PD Castelfranco di Sotto con iniziative e mobilitazione sul territorio.

“Con la nuova segreteria - afferma il segretario comunale PD Castelfranco, Stefano Pertici - abbiamo deciso di promuovere iniziative e gazebo per il tesseramento 2022 dopo due anni di pandemia e limitazioni che hanno segnato inevitabilmente anche l’attività politica del Circolo. Invitiamo tutti gli iscritti a rinnovare la proroga iscrizione domenica 22 maggio dalle ore 10 alle 12 al Circolo ARCI Castelfranco in Via Francesca Sud 32 dove saremo presenti con banchetto. Altre iniziative saranno intraprese nelle prossime settimane - conclude Pertici”.

Fonte: Pd Castelfranco di Sotto