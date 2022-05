Ritorna Pinocchio in Strada e la cena da centinaia di persone

L'estate 2022 porta con sé tante novità e San Miniato Basso sta aspettando il suo appuntamento estivo speciale: Pinocchio in Strada.

La notizia sta già nella conferma del format che ha portato in strada al Pinocchio (San Miniato Basso) migliaia di persone per godere dello shopping e delle tante attrazioni messe in campo dal Ccn San Miniato Basso.

Le date previste sono fissate a giugno, ancora una volta di giovedì: il 16, il 23 e il 30 giugno.

La ciliegina sulla torta sarà durante giovedì 23, con la cena lungo la Tosco Romagnola che nell'ultima edizione vide ben 700 commensali a tavola per vivere la frazione in un modo unico.

Lo scorso anno il Ccn aveva organizzato un'edizione 'light', chiamata appositamente 'NON è Pinocchio in Strada', per rimarcare il fatto che in tempi migliori si sarebbe tornati a festeggiare con le dovute proporzioni.

Per il 2022 gli organizzatori sono fiduciosi di poter tornare più forti di prima per festeggiare con tutti gli abitanti di San Miniato Basso e non solo.

Il consiglio del Ccn San Miniato Basso ringrazia Confcommercio Pisa, Comune di San Miniato e San Miniato Promozione per la collaborazione nella realizzazione dell'evento.

Fonte: Ccn San Miniato Basso