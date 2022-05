Power Gym festeggia 10 anni di successi

Giovedì 12 maggio per il club Power Gym di Castelfranco di Sotto è stata una data da segnare sul calendario della storia dei propri successi.

Il primo fitness club in Italia ad organizzare post pandemia, un evento straordinario riservato ai propri iscritti per festeggiare con loro i dieci anni di attività.

Luca Fagiolini, fondatore del club, non ha voluto lasciare niente al caso per questa serata dove si sono contate oltre 300 presenze.

La festa è stata svolta in un’antica fornace ristrutturata immersa nelle colline toscane con palco, luci, musica e un elegante buffet.

Erano presenti hostess all’accoglienza, animazione durante tutta la serata con ballerine, giochi di fuoco e trampolieri. Fotografi e videomaker per immortalare e documentare le emozioni di tutta la serata.

Il presentatore ha scandito perfettamente i tempi della serata che si è divisa tra buon cibo, sorprese ed emozioni.

Tra gli ospiti era presente l’attrice comica Katia Beni, che ha strappato risate al pubblico, il dj Federico Scavo che ha fatto ballare e divertire tutti e le autorità di zona: il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, l'assessore allo sport e vice sindaco Federico Grossi, il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda, l’assessore allo sport di Santa Croce sull’Arno Simone Coltelli e l'assessore allo sport di San Miniato Loredano Arzilli.

A rendere tutto ancora più bello è stata la presenza di Duccio Boldrini, responsabile delle donazioni della Fondazione Meyer, che dopo la cena ha ricevuto dal club l’assegno di 3mila euro (somma totale donata dal club e dai presenti). La cifra andrà a sostegno dell’ospedale Meyer di Firenze per la ricerca e cura delle malattie più gravi dei bambini.

L’evento era approvato tra gli eventi ufficiali della fondazione Meyer.

Oltre alla location piacevole e l’elegante cena a buffet non sono mancate le sorprese che Luca Fagiolini e il suo club hanno riservato allo staff, ai propri iscritti e agli ospiti.

Tutti i componenti dello staff sono stati premiati con un prestigioso borsone personalizzato, oltre 60 iscritti sono stati premiati per frequenza di allenamento e obiettivi raggiunti con la t-shirt 10° Anniversary Limit Edition e un personale quadretto di congratulazioni.

Il dj Federico Scavo, testimonial ufficiale del Programma Gemma con il quale è riuscito a perdere oltre 20 chili ed affrontare così nella sua miglior forma, gli importanti impegni del suo tour estivo, ha ricevuto il premio con il prestigioso borsone personalizzato con logo “I love FS”

Infine la Fondazione Meyer ha rilasciato direttamente a Luca Fagiolini un importante riconoscimento con i propri ringraziamenti per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel sostenere la missione di aiuto verso l’ospedale ed i bambini.

Spiega Fagiolini: “Questo decimo anniversario per noi è un grande traguardo e un trampolino di lancio per il futuro del club e fare sempre meglio. Negli ultimi anni abbiamo scelto di trovare soluzioni anziché lamentarci e ci siamo impegnati al massimo per mantenere e creare posti di lavoro, continuare ad allenare e mantenere lo stato di salute dei nostri iscritti. Devo dire che ci siamo riusciti e il risultato di questa serata ne è la prova".

"Oggi Power Gym - prosegue - è un’azienda organizzata che offre servizi specifici erogati da personale formato, volti ad eliminare i disagi delle persone e migliorarle la vita in termini di salute fisica. I nostri iscritti ne sono grandi testimoni! Sono orgoglioso del mio staff, rinnovo i miei personali complimenti ad ognuno di loro e ringrazio le autorità territoriali, Federico Scavo, Katia Beni e tutti i presenti a questa serata memorabile".

Power Gym

Via T.Banchini, 37

56022 – Castelfranco di Sotto (Pisa)

Email: info@powergymfitness.it

instagram: powergym_castelfranco

Fb: @PowerGymCastelfranco

