Raduno Vespa a Firenze: tour tra le ville medicee

Il 29 maggio prossimo si svolgerà il XIII Raduno Vespa a livello nazionale, organizzata dal Vespa Club il Ponte Mediceo, dopo gli ultimi due anni di stop. Dopo l'itinerario che prevede il passaggio da quattro ville medicee, al rientro a Ponte a Cappiano, i vespisti potranno pranzare direttamente sul Ponte Mediceo, appositamente chiuso al traffico per consentire lo svolgimento del banchetto.

La Via Medicea sarà un tuffo indietro di parecchi secoli, al tempo della Signoria fiorentina dei Medici, e consisterà in una specie di caccia ai tesori del nostro territorio (i tesori da ricercare sono quattro Ville Medicee di zona dove all’arrivo di ogni pilota un nostro organizzatore registrerà il passaggio). Ogni partecipante avrà a disposizione un libretto turistico con le indicazioni necessarie a raggiungere le Ville. Quest'anno il nostro raduno ufficiale avrà quindi una nuova veste, non sarà più un gruppone che si muove compatto, bensì una sorta di partenze individuali o a piccoli gruppi.

Il percorso avrà una lunghezza di circa 85 km con 4 controlli a timbro. Le partenze (continuative) dopo aver ritirato il materiale e gadget della giornata, dopo aver fatto la colazione inclusa, inizieranno alle 8,30 e termineranno alle 10,00. Al ritorno a Ponte a Cappiano previsti giochi in Vespa (fino alle 12:30) ed aperitivo incluso