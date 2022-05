ReciproCittà, il distretto dell'economia civile si interroga sulla dittatura dell'algoritmo

Al via ReciproCittà, il ciclo di incontri organizzato dal distretto dell'economia civile con il Comune di Empoli. La funzione della tecnologia, la transizione energetica, ma anche geopolitica e cultura dell'abitare sono solo alcuni dei macrotemi attorno ai quali ruota il ciclo di conversazioni sulle sfide dell'oggi.

Il primo appuntamento è previsto per il 25 maggio alle 21 a la Vela Margherita Hack di Avane durante il quale si approfondiranno le discriminazioni della cosiddetta “dittatura dell’algoritmo”. Il termine algoritmo, un tempo appannaggio dei manuali di matematica e informatica, è entrato da qualche anno nel linguaggio comune.

Gli algoritmi, usati nei social media e nei motori di ricerca, infatti determinano quali notizie e annunci devono arrivare sullo schermo del nostro cellulare o tablet. Ma quanto conosciamo di questi meccanismi e quanto influenzano la nostra vita?

Per rispondere a queste domande interverranno la professoressa Daniela Tafani, ricercatrice di filosofia politica al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, la sindaca di Empoli Brenda Barnini e Giulia Bimbi, Presidente dell'associazione Golem. A moderare l'incontro sarà Valentina Torrini, assessora Comune di Empoli.

"Questa iniziativa – dice l'assessora Valentina Torrini - si inserisce nel più ampio progetto del distretto dell’Economia civile. In questo caso, l’idea di fare rete guarda proprio all’incontrarsi per dialogare e riflettere su temi che contraddistinguono l’attualità ascoltando esperti che si sono messi a disposizione e che per questo ringrazio. ReciproCittà rappresenta una ulteriore azione di comunità, uno strumento a disposizione di tutti per accrescere le nostre competenze e avere nuovi strumenti per leggere e affrontare la nostra quotidianità".

Negli altri eventi in programma nel mese di giugno e luglio si parlerà di transizione ecologica e delle le cause che alimentano le guerre che segnano l’attualità.

Il distretto dell'Economa civile

ReciproCittà è un'iniziativa del distretto dell'Economa civile di Empoli, un laboratorio nel quale progettare e realizzare, grazie ad una precisa tecnica di lettura dei dati e di individuazione delle strategie di intervento, le azioni per la comunità, ripensare lo sviluppo locale in chiave sostenibile e dunque civile attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le realtà che vivono sul territorio, siano esse aziende, soggetti economici, terzo settore, istituzioni e cittadini.

All'interno del distretto dell'economia civile di Empoli sono attivi sei gruppi di lavoro per dotare la nostra comunità di nuove infrastrutture sociali a servizio del benessere delle persone (Fondazione di Comunità; Piattaforma di Comunità; Regolamento per la gestione dei beni comuni) e per rafforzare quei circuiti economici essenziali per innovare il nostro modello di sviluppo (Economia Circolare). Attivi anche due tavoli operativi: il primo per il sostegno alimentare (Emporio solidale d'Empoli - Zerospreco), il secondo impegnato per contrasto al divario digitale (Digitale Civile).

Per aderire al percorso o ai gruppi, per maggiori informazioni, è possibile scrivere a comunicazione@coesoempoli.it

Fonte: Consorzio Co&So Empoli