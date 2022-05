Ruba su una Ferrari a Firenze ma doveva essere in carcere

Un ventenne è stato beccato dalle telecamere di videosorveglianza a rubare in una Ferrari parcheggiata in piazza Vittorio Veneto a Firenze. I carabinieri hanno così arrestato il senza fissa dimora albanese, già con ordinanza di trasferimento in carcere su un obbligo di dimora ad Arezzo disattesa per un altro reato commesso lì. Il giovane è stato rintracciato nel Parco delle Cascine. Portato in caserma per l’espletamento degli atti di rito, è emerso che sul suo conto risultava il provvedimento di custodia cautelare. Ora si trova nel carcere di Firenze Sollicciano ed è stato denunciato per il reato di furto aggravato consumato nella mattinata.