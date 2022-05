Spacciava al parco giochi di Marciana Marina: nei guai un 55enne

Non potrà più mettere piede né avvicinarsi per due anni al parco giochi comunale “Margherita” l’uomo di 55 anni che, nei giorni scorsi, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio in possesso di alcuni grammi di cocaina, pronti da spacciare all’interno dell’area attrezzata per bambini.

Oltre ad aver segnalato alla Procura della Repubblica l’uomo, che rischia una pena fino a 10 anni di reclusione, gli stessi militari hanno relazionato l’evento al Questore di Livorno, che ha emesso nei confronti del 55enne S. M. un provvedimento di “DACUR”, misura amministrativa recentemente introdotta, atta a contrastare e prevenire fenomeni criminali all’interno di particolari aree urbane.

Con effetto immediato e per i prossimi due anni il soggetto non potrà quindi accedere all’area in questione, ora libera da un potenziale criminale, pena un’altra denuncia che si andrebbe a sommare a quella per spaccio di sostanze stupefacenti.