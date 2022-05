Spari al parco delle Cascine, poliziotto sospeso agli arresti domiciliari

È stato sospeso dal servizio dalla questura di Firenze, con decorrenza immediata, il poliziotto 47enne che nella mattina di giovedì nel parco delle Cascine a Firenze, ha ferito al volto con un coltello un uomo di origini gambiane e ha sparato due colpi di pistola in circostanze da chiarire. Sull'episodio indagano i carabinieri (Qui la notizia).

Questa mattina inoltre, la vicenda ha avuto un ulteriore risvolto personale per l'agente sospeso. Sia lui che la compagna 45enne sono stati soccorsi dal 118, in momenti diversi, e trasportati all'ospedale di Careggi. Entrambi si trovano agli arresti domiciliari perché ieri durante la perquisizione domiciliare dei carabinieri avrebbero opposto resistenza a pubblico ufficiale e manifestato violenza, nella quale una militare dei carabinieri è rimasta ferita. Oggi nell'abitazione si sarebbe registrata una crisi da agitazione della donna per la quale, in mattinata è intervenuto il soccorso sanitario, sedandola e trasportandola in ospedale. Dopo qualche ora anche il poliziotto 47enne avrebbe avuto una crisi analoga, allertando lui stesso i soccorsi e facendo intervenire anche la polizia. Anche in questo caso, il personale sanitario lo ha sedato e portato in ospedale. Domani in tribunale si terrà l'udienza per entrambi riguardo all'arresto per resistenza.