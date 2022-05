Staffetta di lettori per la legalità alla biblioteca di Pontedera

In occasione del 30esimo anniversario della strage di Capaci, lunedì prossimo, 23 Maggio, tra le 15 e le 17, la Biblioteca comunale Giovanni Gronchi di Pontedera, in viale Rinaldo Piaggio, ospiterà una staffetta di lettori per la legalità, in ricordo di Giovanni Falcone. All'iniziativa possono partecipare tutti, per ascoltare o leggere direttamente brani selezionati dai bibliotecari.

Alla giornata, dal titolo Mi chiamo ancora Giovanni..., parteciperanno anche gli studenti del progetto Ponte di Parole del Liceo Montale e i ragazzi dell'Itis Marconi.

Per avere informazioni sull'iniziativa ci si può rivolgere direttamente alla Gronchi per telefono (0587/299531) o per mail (biblioteca@comune.pontedera.pi.it).

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa