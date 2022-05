Tentato omicidio a Prato, aggressore arrestato con il taser

Tentato omicidio questa mattina a Prato, in un appartamento nel centro storico. Un uomo di origini cinesi è stato ferito a colpi di mannaia da un connazionale. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Santo Stefano, dove si trova in gravi condizioni con lesioni a testa e torace, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressore è stato immobilizzato con il taser, arrestato e portato in questura, mentre la procura di Prato ha aperto a suo carico un fascicolo per tentato omicidio. Sono ancora in corso gli accertamenti ma dalle prime informazioni, alla base dell'aggressione potrebbe esserci il ripetuto tentativo della vittima di avvicinarsi ad una donna che abita nello stesso stabile, che avrebbe un legame con l'aggressore.