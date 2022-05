Un’estate all’arrembaggio con i laboratori estivi a Fucecchio

Una marea di proposte estive per adolescenti da 12 a 17 anni sono quelle che il centro giovani Sottosopra e l’Informagiovani del Comune di Fucecchio hanno studiato per l’estate 2022 a partire dal 13 giugno e fino alla fine di luglio. Attività per tutti i gusti, sia mattutine che pomeridiane, molte gratuite altre a pagamento, che spazieranno dal trekking al teatro, dal circo al giornalismo: tante attività all’insegna del divertimento e dello stare insieme, con l’obiettivo principale di offrire l’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo piacevole e fantasioso, favorendo la libera esperienza, la partecipazione, la cooperazione ed il rispetto reciproco tra i ragazzi.

Si parte con UNA SETTIMANA DA PADULANO dal 13 al 17 giugno, poi replicata nella settimana dal 20 al 24 giugno, presso il Casotto del Sordo a Massarella dove i ragazzi saranno guidati in un percorso alla scoperta del paesaggio e delle antiche tradizioni padulane, tra pesca, sport e passeggiate in natura. Disponibilità di trasporto da Piazza la Vergine sia per l’andata che per il ritorno.

Si prosegue dal 27 giugno al 1 luglio con TRA BORGHI E CASTELLI laboratorio di trekking sui sentieri della Via Francigena e della Romea Strata, tra Fucecchio, Cerreto Guidi e San Miniato: attività naturalista con una guida dell’Ecoistituto delle Cerbaie, all’aperto, con un programma di percorsi giornalieri che prevedono il trasporto verso i punti di partenza prescelti.

Dal 4 all’8 Luglio con 1,2,3…CIRCO! i ragazzi saranno guidati dagli operatori della scuola di CircoTeatro Circoribalta e dell’Associazione Tra i Binari in un percorso mirato ad allenare il corpo, ma anche la mente, a lavorare sulla concentrazione, sulla fiducia, sui propri limiti e sulla sfida a superarli, ma non solo, perché con il laboratorio ci sarà anche un momento teatrale per rompere i propri schemi e superare l’emozione da palcoscenico.

Dal 11 al 15 Luglio, TURISTI PER CASO! laboratorio alla scoperta dei musei e delle città vicine: una settimana da turisti tra i Comuni del Valdarno e dell’Empolese, tra cacce al tesoro fotografiche e laboratori nei musei del territorio.

Dal 18 al 22 Luglio torna la redazione di MELAVEVIGIADETTO con un’attività di stampo giornalistico curato dai redattori dell’omonimo mensile giovanile: un laboratorio mirato alla creazione di una redazione giornalistica in cui i partecipanti potranno imparare a fare interviste, scrivere articoli, creare un blog e fare fotografie.

Conclude il programma delle mattine CIAK SI GIRA! laboratorio di sceneggiatura e riprese video per il primo cortometraggio young in salsa fucecchiese.

Per tutti i pomeriggi, dal 13 giugno al 29 luglio, dalle 16 alle 19, attività gratuite che spazieranno da laboratori di socializzazione, camminate in natura e molto, molto altro.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro l'8 giugno per mail a politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it , mediante PEC o consegnata direttamente presso lo sportello Informagiovani di Fucecchio, Piazza La Vergine 21 a cui è comunque consigliato rivolgersi per avere tutte le informazioni su costi e modalità di partecipazione allo 0571-23331.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa