Domenica 22 maggio in piazza del Duomo si svolgerà la 11° edizione del raduno nazionale Vespistoia.

L'iniziativa prenderà il via alle ore 9 con il ritrovo nella piazza medievale per poi proseguire in direzione San Baronto e Montevettolini fino a raggiungere Olmi a Quarrata e terminare il percorso a Agliana.

L'iniziativa è organizzata dal Vespa Club di Pistoia con il patrocinio del Comune.