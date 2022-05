Via di Carcheri, intercettata tubazione del gas: lavori sospesi

Una tubazione del gas, intercettata questa mattina durante i lavori in via di Carcheri, nel comune di Lastra a Signa, è stata messa in sicurezza. La tubazione, che si trova sulla scarpata a monte di via di Carcheri e corre parallelamente a questa, è gestita da Centria. Il tratto intercettato, avverte l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, fa parte di un anello, ragione per cui il tubo può essere sezionato e riparato garantendo continuità di fornitura del gas agli utenti. Relativamente al cantiere di via di Carcheri, i lavori sono stati momentaneamente sospesi per motivi di sicurezza dei lavoratori.

Questa mattina i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di messa in sicurezza del tubo. In serata si prevede che Centria concluda anche il sezionamento del tubo a monte e a valle del cantiere, così da permettere il regolare svolgimento dei lavori da lunedì prossimo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa