Allo Spazio Giovani di Altopascio arriva il corso di street art

Altopascio si anima dell’entusiasmo dei giovani e si tinge dei colori…della street art! Allo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli ha ormai preso piede il progetto dedicato alle politiche giovanili “Seconda Stella a Destra”, che sta richiamando tantissimi ragazzi della cittadina del Tau. Tra le tante iniziative, c’è anche il corso sulla street art: un vero e proprio percorso che porterà poi i partecipanti a rendere più bello e più colorato il paese.

Venticinque ragazzi del territorio altopascese, accompagnati dagli artisti Federico Bernardini e Enrico Bani, stanno mettendo a punto le prime bozze dei murales che saranno realizzati sulle pareti esterne dello Spazio Giovani e su un altro muro di Altopascio, ancora da individuare, che sarà quindi completamente riqualificato l’arte di strada.

“Siamo all’inizio di questo percorso - commentano l’assessore alle politiche sociali ed educative, Valentina Bernardini, e l’assessore alle politiche giovanili, Alessio Minicozzi - e ci riempie già di soddisfazione vedere questo gruppo di giovani impegnati, coinvolti, entusiasti che si prendono cura della loro casa. Perché Altopascio è la loro casa, lo Spazio Giovani è la loro casa: questa iniziativa li rende a pieno titolo protagonisti attivi della riqualificazione urbana e artistica del territorio”.

Il progetto Street art rientra nelle tante proposte dedicate ai giovani organizzate nell’ambito del percorso “Seconda Stella a destra”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia e portato avanti dal Comune di Altopascio, come ente capofila, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Altopascio, la Cooperativa Sociale Zefiro e la Cooperativa Sociale La Luce. Lo Spazio giovani di Altopascio è un luogo vivo e molto frequentato, che sta crescendo giorno dopo giorno. Oltre al corso di street art, i ragazzi e le ragazze possono imparare la video dance, partecipare al laboratorio video, hanno a disposizione uno sportello di orientamento durante il percorso scolastico e formativo, propedeutico anche all’ingresso nel mondo del lavoro.

E ancora: laboratori musicali di chitarra, basso, tastiera, percussioni, produzione musicale e canto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il centro nei giorni di apertura (lunedì, martedì, giovedì e venerdì) al numero 0583 - 216058, oppure il Settore Servizi Sociali e Scolastici - Ufficio Servizi Educativi - CIAF, 0583 - 216353 / 216907; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa