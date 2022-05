Amedeo Bassi 150esimo anniversario, Montespertoli celebra il 'suo' tenore: mostra e Festival in piazza

Tra distese di vigneti e centro storico a Montespertoli risuona l'accordatura di ottoni e strumenti musicali, che si scaldano in vista di un lungo ed importante anniversario da festeggiare, quello del tenore dalla voce d'acciaio. In questo 2022 si celebrano i 150 anni dalla nascita di Amedeo Bassi, nato a Montespertoli il 29 luglio 1872 e per le candeline dell'interprete, il Comune ha organizzato un grande cartellone di iniziative in collaborazione con numerosi partner tra cui il Comune di Lastra a Signa.

Tra Empolese Valdelsa e zona Fiorentina c'è una legatura, come quelle sopra le note dello spartito appunto, creata da Amedeo Bassi per Montespertoli ed Enrico Caruso per Lastra a Signa. I due esponenti della lirica italiana di inizio Novecento hanno calcato palcoscenici di fama nazionale ed internazionale e, dallo scorso anno hanno dato vita alla Convenzione tra i due comuni. Una collaborazione, con Villa Caruso, il Centro Studi Giacomo Puccini, la Fondazione Giacomo Puccini, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, l'Associazione Mascarà e la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli, che ha creato un approfondimento continuo sui due tenori e che oggi sfocia nel calendario degli eventi in onore di Amedeo Bassi a Montespertoli, presentati questa mattina al centro culturale Le Corti.

Presenti alla conferenza stampa e all'inaugurazione della mostra "La Fanciulla del West", il sindaco del Comune di Montespertoli Alessio Mugnaini, il vicesindaco del Comune di Lastra a Signa Leonardo Cappellini, l'assessora alla Cultura del Comune di Montespertoli Alessandra De Toffoli, Daniela Brenci responsabile cultura, promozione del territorio, musei e biblioteca di Montespertoli, Silvia Bazoli del Museo Caruso di Lastra a Signa, Luigi Viani della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Francesco Giorgi dell'Associazione Mascarà organizzatrice di Montespertoli Musica Estate e del Festival Amedeo Bassi, Melania Minacci per la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi ed infine Emanuela Barbini di Yume Design, creatori del logo ad hoc per il 150esimo anniversario del tenore.

"La Fanciulla del West di Giacomo Puccini, tra i tenori Enrico Caruso e Amedeo Bassi"

Taglio del nastro oggi, sabato 21 maggio 2022, della mostra documentale al Museo Amedeo Bassi. L'esposizione entra nel vivo del legame tra i tenori Enrico Caruso ed Amedeo Bassi, costituito in questo caso dal maestro Puccini che li scelse entrambi per interpretare la sua 'Fanciulla del West'. Infatti la prima assoluta fu al Teatro Metropolitan di New York nel 1910, diretta da Arturo Toscanini con Caruso nei panni del protagonista. L'anno successivo, quando il dramma giunse in Italia, fu il tenore Amedeo Bassi il primo interprete di Dick Johnson nel giugno 1911, al Teatro Costanzi di Roma.

"Ci auspichiamo che il percorso di riscoperta che abbiamo intrapreso possa valorizzare la figura di Amedeo Bassi, a cui Montespertoli ha dato i natali, affinché al tenore venga dato il giusto riconoscimento che merita, avendo fatto la storia della lirica italiana nel mondo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento" dichiara Daniela Brenci, responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Montespertoli.

In mostra, oltre a spartiti e opere originali, è possibile non solo ripercorrere la storia e la fama dei due artisti ma anche ascoltare accanto ad un grammofono, la voce di Amedeo Bassi nella sala di registrazione. Visitabile fino al dicembre 2022, l'esposizione si trasferirà poi a Lastra a Signa a partire dal 2023, frutto di quella sinergia creata dalla convenzione per la promozione delle due figure di spicco della lirica.

Aspettando il Festival Amedeo Bassi

Tanti eventi, spalmati tra l'estate e l'autunno, che rappresentano solo l'inizio delle celebrazioni del 150esimo anniversario, come sottolinea l'assessora De Toffoli. Novità di questo 2022 sarà il Premio alla Cultura, che quest'anno andrà a Roberto Innocenti, illustratore e vincitore del premio Andersen, firma anche delle illustrazioni create per la Biblioteca di Montespertoli.

"Il protocollo firmato l'anno scorso rappresenta la vera voglia di fare sinergia sulla cultura - dichiara il vicesindaco di Lastra a Signa Cappellini - i nostri territori hanno tante opportunità di promozione e fare comunione di due patrimoni culturali come Bassi e Caruso, è l'occasione per testare questo protocollo e per dimostrare che le scommesse fatte a lungo termine sono vincenti".

"Se ognuno di noi non si fa portavoce di iniziative verso l'altro ci impoveriremo" afferma il sindaco di Montespertoli Mugnaini, che lancia anche un appello alla cittadinanza perché tuteli la cultura. "Se vince, vince una squadra e quindi chiedo lo sforzo ai montespertolesi, di alzare il proprio livello, di partecipare e stare insieme, perché così non possiamo che essere una città più felice".

Lezioni di musica, concerti e trekking con la Filarmonica Amedeo Bassi

Come non festeggiare il compleanno del tenore se non con la musica? risponde con il suo programma di eventi la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, che a Montespertoli porta avanti anche l'Accademia Musicale con sede nei locali della ex scuola comunale di Montegufoni.

Mercoledì 1 Giugno - Piano Day

Nell’ambito della 64° Mostra del Chianti, in un angolo della piazza del Popolo, un pianoforte a coda dalle ore 18.00 in poi, accoglierà le mani di pianisti di ogni età e di ogni livello e inonderà la piazza con repertori pianistici di ogni genere. Chiunque potrà partecipare con la propria musica, compilando un modulo di adesione accessibile attraverso un link reperibile sui canali social dell’Accademia Musicale.

Mercoledì 29 Giugno - A spasso con Amedeo Bassi

Camminare nei luoghi di Amedeo Bassi ripercorrendo le tappe salienti della vita del celebre tenore, attraverso il paesaggio e la musica: questo l’intento del percorso di trekking urbano, organizzato in collaborazione con la ProLoco di Montespertoli e guidato da Benedetta Rigacci. Dai canti popolari toscani che ricordano l’infanzia del tenore, eseguiti dal coro dei Montegufetti, alle canzoni in voga ai primi del Novecento in memoria del passaggio del cantante da Firenze fino a concludere con celebri arie d’opera, interpretate nelle sua lunghissima carriera dall’ormai famoso Bassi: questo il percorso musicale che i partecipanti all’escursione potranno ascoltare durante il tragitto.

Il ritrovo è alle ore 18.30 circa nei pressi del Museo Bassi; il percorso, adatto a tutti, della durata di due circa 2 ore, per 5 km, si articolerà nella campagna nei pressi del paese; il rientro è previsto nella piazza del Popolo.

Sabato 16 Luglio - L’Operetta in Piazza

All’interno del calendario di eventi dell’Arena Estiva, presso il giardino della Scuola Elementare, alle ore 21.00, la Nuova Filarmonica, i Solisti e la Corale “Amedeo Bassi”, diretti dal M° Massimo Annibali, propongono l’operetta “L’Acqua cheta”, capolavoro di Augusto Novelli, senza dubbio in assoluto la più famosa commedia in vernacolo fiorentino.

Domenica 2 Ottobre - Flauto Day

Museo di Arte Sacra e Museo Bassi: visite musicate

Nel pomeriggio sarà possibile seguire visite guidate al Museo d’Arte Sacra di San Piero in Mercato (ore 15.00) e al Museo Amedeo Bassi (ore 17.00) con l’accompagnamento della musica di piccoli ensemble di flauti. La giornata si concluderà alle ore 21.00, presso la Sala Topical, dove l’orchestra di flauti, l’Arezzo Flute Ensemble, diretta dal M° Andrea Meucci, terrà un concerto con repertorio che spazia dalla musica classica alla musica da film. Per l’occasione si uniranno all’ensemble gli allievi partecipanti alla Masterclass di Flauto, che avrà luogo nel secondo fine settimana di Settembre (data da confermare) presso l’Accademia Musicale di Montegufoni, promosso dal M° Serena Caremani e dal M° Tatiana Fedi.

Ogni secondo sabato di Settembre/Ottobre/Novembre 2022 - L’infanzia di Amedeo Bassi: raccontami una novella

Nei pomeriggi in biblioteca dedicati ai più piccoli, sarà possibile prendere parte alla lettura musicata di una selezione di novelle tratte dalla tradizione popolare toscana. Gli ascoltatori verranno trascinati da parole, musica, ritmo, canzoni nel mondo fantastico delle novelle di una volta.

Festival Amedeo Bassi, il ritorno della grande lirica

Il 29, 30 e 31 luglio si terrà in piazza Machiavelli il Festival Amedeo Bassi che inizierà proprio il 'giorno del compleanno' del tenore. Il Festival è organizzato dall'Associazione Mascarà sotto la direzione artistica di Francesco Giorgi. Dopo alcuni anni in cui è stato affrontato al Festival il repertorio del '700, che prevedeva formazioni ridotte e minor numero di cantanti in scena per motivi di sicurezza legati al Covid19, questa edizione sarà un ritorno alla grande dell'opera lirica con un programma che prevede la Cavalleria Rusticana e Il Rigoletto.

28 Luglio

Anteprima Festival

Concerto a Villa Enrico Caruso di Lastra a Signa, Rassegna "Voci in Villa"

29 Luglio

Buon anniversario Amedeo!

Gran Galà Lirico con proiezioni sulle pareti di Piazza Machiavelli

spettacolo e concerto in omaggio ad Amedeo Bassi

Martina Barreca, soprano

Angelo Fiore, tenore

Alessandro Calamai, baritono

Giovanni Mancini, direttore

Consegna Premio Amedeo Bassi

30 Luglio

Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni

Nuova Filarmonica Amedeo Bassi

31 Luglio

Il Rigoletto di Giuseppe Verdi

Coro e Orchestra Italian Opera Florence diretta da Maestro David Boldrini

Solisti: Paola Cigna, Enrico Nenci e Romano Martinuzzi, coro IOF, costumi a cura di IOF

regia di Alberto Paloscia e scene di Giacomo Callari

Margherita Cecchin