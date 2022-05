Castelfiorentino in Serie A: l'Empoli fa esordire Tommaso Baldanzi

Castelfiorentino è in festa per l'esordio in Serie A di Tommaso Baldanzi. Il gioiellino castellano classe 2003 ha giocato gli ultimi quindici minuti nella trentottesima di campionato al Gewiss Stadium di Bergamo, dove il suo Empoli ha vinto contro l'Atalanta (QUI le info sulla gara).

Baldanzi è nato a Poggibonsi ma è castellano doc, cresciuto nel comune della Valdelsa. Calcisticamente però è di estrazione tutta empolese: il suo curriculum vede solo Monteboro e gli azzurri, dove gioca da una vita pur essendo solamente un 19enne.

Andreazzoli lo ha premiato con il battesimo in Serie A mettendolo al 75' al posto di Cutrone. Baldanzi ha vinto un campionato con la Primavera l'anno scorso (curiosamente proprio contro l'Atalanta) e quest'anno ha trascinato gli azzurrini alla salvezza dopo un infortunio; non è l'esordio tra i professionisti perché aveva messo dentro minuti in Coppa Italia la scorsa stagione.