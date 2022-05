Furti nei locali della Passeggiata: 35enne arrestato a Viareggio

Un 35enne di origine tunisina è stato arrestato a Viareggio in quanto ritenuto essere il responsabile di una serie di furti notturni in diverse attività commerciali della Passeggiata e del centro cittadino.

Il 35enne sarebbe stato individuato in seguito alle indagini dei carabinieri, le cui indagini sono iniziate nel febbraio scorso per una serie di furti: in particolare il 24 febbraio scorso era stato razziato un locale nel quale un uomo con volto travisato si era introdotto dopo avere forzato la porta sul retro ed aveva rubato un tablet, il registratore di cassa contenente la somma di 250 euro.

I rilievi sulle impronte digitali, compiuti dai militari con il supporto del Ris, hanno portato all’individuazione del 35enne, già peraltro noto alle forze dell'ordine.