Inaugurata a San Giuliano la rotatoria Olimpica tra via Puccini e via Pontecorvo

"Una rotatoria dedicata agli atleti che hanno rappresentato, che rappresentano e che rappresenteranno l'Italia ai giochi Olimpici".

Così Roberta Paolicchi, assessora allo sport del Comune di San Giuliano Terme, presenta la rotatoria Olimpica che l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare a chi ha reso grande il nostro Paese nello sport ai massimi livelli e che si trova all'incrocio tra via Puccini e via Pontecorvo, tra La Fontina e La Figuretta.

La rotatoria presenta in mezzo dei cerchi concentrici verdi e rossi con i bordi bianchi, a rappresentare i colori della bandiera italiana, mentre gli spartitraffico ai lati, per agevolare la circolazione in rotatoria, sono di colore azzurro e dentro vi sono impressi i classici cerchi olimpici (resinatura e installazione dei cerchi a cura della Giuliani Piero srl).

"Un gesto simbolico ma di grande significato per noi - prosegue Paolicchi -. Lo sport a San Giuliano Terme ha una tradizione significativa che va portata avanti anche con questi gesti. Ringrazio Salvatore Sanzo per aver partecipato all'inaugurazione".

"Ringrazio il sindaco Sergio Di Maio, l'assessora Roberta Paolicchi e l'intera Giunta comunale per aver deciso di intitolare questa rotatoria agli atleti olimpici - commenta Salvatore Sanzo, componente del Consiglio nazionale del Coni -. Hanno dimostrato una sensibilità importante nei confronti dello sport e di chi, praticandolo, rappresenta e ha rappresentato il nostro Paese ai Giochi Olimpici, vale a dire la massima competizione che esista. Si tratta, inoltre, di un punto strategico, molto attraversato dai cittadini dei comuni dell'area pisana".

"La dedica è molto sentita - conclude il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio -, non scordo, in aggiunta a questa rotatoria, il parco che dedicheremo a Sabrina Bulleri a Mezzana, nostra concittadina che ha portato l'Italia a raggiungere risultati straordinari alle Paralimpiadi di Seul nel 1988. Oltre a questa intitolazione, mi preme sottolineare come la nuova rotatoria abbia messo definitivamente in sicurezza un incrocio che era regolato solo da una rotatoria provvisoria e per giunta poco illuminato. Si tratta di un punto molto attraversato nonché di un ingresso nel nostro Comune: bisognava coniugare la sicurezza all'estetica e posso dire che ci siamo riusciti. Ringrazio chi ci ha lavorato fin dal primo momento e ringrazio Salvatore Sanzo, che ha partecipato all'inaugurazione".

Fonte: Comune di San Giuliano Terme - Ufficio Stampa