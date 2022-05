La comunità dei grani antichi di presenta a Montespertoli

L'Associazione Grani Antichi di Montespertoli è stata fondata nel 2014, senza scopo di lucro, strutturandosi con un proprio atto costitutivo e statuto allo scopo di promuovere una filiera di grani antichi locali e di rimettere a coltura terreni incolti e coltivarli secondo il metodo di produzione biologico, in collaborazione con l'Università degli studi di Firenze, in particolare con il DAGRI ovvero il Dipartimento di genetica vegetale sezione "germoplasma" (prof. Benedettelli) che ha fornito le sementi.

Un'associazione che conta circa 40 produttori agricoli che coltivano e producono grani antichi inscritti nel repertorio del Germoplasma dei Frumenti della Regione Toscana. Le aziende che fanno parte del progetto sono ubicate nei comuni di Montespertoli, Certaldo, Barberino Tavarnelle, San Casciano in Val di Pesa, Montelupo Fiorentino, Chianti Senese, San Miniato, Empoli. Tutte accomunate, oltre che dall'amore per la terra e per i semi buoni, da essere biologiche certificate o, di fatto, con la garanzia partecipata.

Il lavoro dell'associazione si è svolto registrando le seguenti varietà da conservazione sostenendone le spese, varietà di Frumenti teneri: Gentil rosso aristato; Inalletabile 96; Andriolo; Autonomia B toscano; Mentana (in via di approvazione al MIPAF). Fanno parte dell'associazione ben tre forni, due pastifici, diversi esercizi commerciali, tra cui Coop Montespertoli per la vendita dei prodotti. Ma c'è di più: il pane e la pasta "Grani antichi" fanno parte integrante del menù della mensa scolastica dell'Istituto comprensivo "Don Milani" di Montespertoli. Poi c'è una grande novità, accompagnata da una nuova immagine dell'Associazione, tra tradizione dunque e innovazione.

Grazie all'incentivo della Regione Toscana, l'Associazione Grani antichi si è trasformata in "Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di Montespertoli e delle colline del Chianti" come è previsto dalla L.194/2015 - commenta la prof. Patrizia Ducci (docente all'Istituto agrario di Firenze), Presidente della neonata Associazione - Il desiderio coltivato in tutti questi anni trova adesso forma in un abbraccio ideale di tutta la comunità che oltre ad agricoltori di varietà antiche di grano, comprende gli esercizi commerciali, Coop Montespertoli, il Comune, l'Istituto comprensivo "Don Milani" e i gruppi di acquisto solidale della cittadina". La neonata Associazione ha un nuovo logo che suggerisce un sentiero, al centro, ai cui lati crescono varietà di grano.

Sabato 21 maggio alle 11 la Comunità dei Grani Antichi presenta "Un gioco diverso. I semi dei nostri cereali? Riconoscerli al tatto”, adatto sia per grandi che per bimbi. Alle 16 dello stesso giorno, sempre a Montespertoli, al Parco Urbano Sonnino, si terrà la presentazione della nuova Comunità del Cibo...quando il prof. Carlo Viti dell’Università degli Studi di Firenze spiegherà il ruolo delle leguminose nelle rotazioni e agro biodiversità. Alle 16.30 "Flessioni e riflessioni in agricoltura" con Riccardo Lupino, agricoltore biodiverso, scrittore e cantante dei Duova, autore di "Arare umano est". A seguire l’attesa degustazione di schiacciate a base di grani antichi, Gentil rosso, Andriolo, Sieve.

L'associazione è sempre a disposizione per qualunque approfondimento. Su richiesta fornisce inoltre disciplinari di produzione, regolamento del marchio ed analisi tecniche dei prodotti (farina, pasta, pane) nonché assaggi. I contatti, anche per diventare soci e sostenere la Comunità dei Grani antichi, sono i seguenti: Patrizia Ducci (Presidente) cell. 348/5632940; Gianni Paciscopi (mugnaio, mulino "Paciscopi") cell 333/1670010; Marco Panchetti (fornaio, Forno Panchetti) 0571/608270.

Fonte: Ufficio stampa