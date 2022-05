Rubavano energia elettrica all'ex Cnr, denunciati a Scandicci

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di Scandicci e di Badia a Settimo, col supporto della locale Polizia Municipale e di una unità cinofila, hanno effettuato una verifica nell’area di Villa Costanza a Scandicci.

In particolare, nella zona rurale denominata ex CNR, gli operanti individuavano alcuni cittadini di origini marocchine denunciandone:

- 2 (di 26 e 27 anni) per furto di energia elettrica, poiché trovati all’interno di un casolare abbandonato dotato di impianto elettrico abusivo che sottraeva energia alla linea pubblica;

- 2 (di 37 e 26 anni) per possesso di oggetti idonei allo scasso.