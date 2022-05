Rubò in casa della sorella per Capodanno e fuggì con la sua auto, ordinanza in carcere

Carcere per il 44enne albanese che rubò in casa della sorella, anche se lui era già detenuto a Vicenza per un'altra causa. Il fatto avvenne a Capodanno a Rufina e sul fatto hanno indagato i carabinieri. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, era stato fermato subito dopo il fatto, venendo accusato all'epoca di ricettazione. È stato ricostruito dalle indagini che fu lui ad agire. Si sarebbe introdotto nell'abitazione della sorella, assente da alcuni giorni, da una finestra, rubando oltre a dei monili anche le chiavi dell'auto usata per poi allontanarsi e fuggire in Veneto dove si era trasferito. Con l'allarme del proprietario erano partite subito le ricerche. Il 44enne fu fermato in A1 dalla polstrada a bordo dell'auto rubata. In casa le tracce ematiche hanno portato a estrarre un profilo genetico compatibile con l'indagato. Da qui il cambio di accusa: da ricettazione a furto in abitazione aggravato.