Sindacato Medici Italiani, Giorgio Fabiani nuovo segretario regionale

Si è tenuto presso la Società Volontaria di Soccorso sede di Livorno Nord in via delle Corallaie il congresso regionale della Toscana del Sindacato Medici Italiani. Eletto il nuovo segretario regionale, Giorgio Fabiani, medico della medicina d'urgenza dell’ASL Toscana Nordovest.

“La pandemia ha reso quanto mai attuale che siano assicurate tutte le politiche di sostegno al Servizio Sanitario Nazionale che deve mantenere un profilo universale e solidale” ha affermato Giorgio Fabiani, aprendo l’assise regionale del sindacato.

“In questi anni il nostro sindacato si è distinto, nel panorama delle sigle sindacali dei medici, per essere un sindacato di lotta, ma anche un soggetto che costruisce. Per questo che bisogna continuare con questo agire, consolidando i rapporti creatisi negli ultimi anni, con tutte le istituzioni e con la Regione Toscana. Il vento sta cambiando nella nostra categoria professionale: i medici richiedono rispetto per la professione, scelte che rimettono al centro dell’agenda politica misure per la sburocratizzazione della medicina generale e un piano nazionale per la medicina di emergenza- urgenza. Ai medici, al pari di tutti i lavoratori, devono essere assicurati diritti e tutele, a partire dal riconoscimento degl’infortuni sul lavoro, fino al diritto alla maternità per le donne medico; il recente successo dello sciopero nazionale, che ci ha visto interpreti, è la riprova di questo nuovo protagonismo”.

“Alla Regione Toscana, infine, chiediamo scelte politiche di sostegno alla sanità e alla medicina per assicurare il diritto alla salute a tutti i cittadini toscani” conclude.

Fonte: Ufficio Stampa