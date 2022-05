Spari alle Cascine: domiciliari convalidati a poliziotto e compagna

Il gip di Firenze ha convalidato l’arresto ai domiciliari al poliziotto 47enne e della sua compagna 45enne, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver ostacolato una perquisizione nella loro casa a Firenze giovedì scorso. Durante la perquisizione, ad opera dei carabinieri, è rimasta ferita anche una donna in forza all’Arma.

L’agente 47enne, giovedì mattina scorso alle Cascine, avrebbe ferito al volto con un coltello un uomo originario del Gambia e sparato due colpi di pistola in aria in circostanze da chiarire. Il poliziotto, al momento denunciato a piede libero per i fatti avvenuti al Parco, ieri è stato sospeso dalla questura di Firenze, dove aveva preso servizio da non molto tempo.