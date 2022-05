Sposarsi a Capannori, cerimonia gratuita il giovedì e 'wedding sharing' disponibile

Ampliamento degli orari, tariffe ridotte per i residenti che si sposano in villa nei giorni feriali, cerimonia gratuita per tutta la giornata del giovedì per chi si sposa nel Palazzo comunale, ad Artèmisia di Tassignano, al Parco Pandora di Segromigno in Monte e in piazza Aldo Moro, introduzione del ‘wedding sharing’. Sono queste le principali novità che saranno introdotte a breve con il nuovo progetto 'Andiamo a nozze' promosso dall'amministrazione Menesini per valorizzare la cerimonia del matrimonio e dell'unione civile agevolando i residenti ed anche chi ha meno disponibilità economiche.

Grazie al nuovo progetto sarà possibile sposarsi nelle location comunali adibite ai matrimoni in fasce orarie più ampie sia nei giorni feriali che festivi e gratuitamente per tutta la giornata del giovedì, mentre finora la cerimonia era gratuita solo al mattino.

Previste tariffe agevolate nei giorni feriali per i cittadini attualmente residenti precedentemente residenti o nati a Capannori che vogliono pronunciare il fatidico 'sì' nelle ville del territorio. Altra novità è lo 'wedding sharing', estendendo al matrimonio la ormai consolidata prassi della condivisione utilizzata soprattutto per gli spostamenti in auto.

Se due coppie vogliono celebrare insieme il matrimonio viene loro applicata la tariffa di una singola coppia: vale a dire che ogni coppia dovrà versare il 50% della tariffa ordinaria. In pratica due matrimoni al prezzo di uno.

“Con questo nuovo progetto intendiamo promuovere maggiormente le cerimonie di matrimonio sia nelle sedi comunali che nelle splendide location delle dimore storiche, che comunque sono in aumento secondo le prenotazioni che finora sono pervenute, oltre 50 da ora a settembre compreso, dando un servizio ai futuri sposi che prevede orari più ampi, ulteriori agevolazioni per i residenti, la gratuità della cerimonia per tutta la giornata del giovedì ed inoltre la possibilità del wedding sharing - spiega l'assessore ai servizi al cittadino Serena Frediani-. Un modo anche per rilanciare il settore del wedding e quindi tutto l'indotto dopo il periodo difficile legato alla pandemia”.

Di seguito i nuovi orari e le nuove tariffe per i matrimoni:

Cittadini attualmente o precedentemente residenti o nati a Capannori (almeno uno):

Palazzo Comunale, Artémisia, Pandora e Piazza Aldo Moro: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì (ore 9-12 e 15-18): € 75,00; giovedì (ore 9-12 e 15-18): gratuito; sabato, domenica, festivi e prefestivi (ore 9-12): € 100,00; sabato, domenica, festivi e prefestivi (ore 15-18): € 250,00.

In Villa: dal lunedì al venerdì (ore 9-12 e 15-18): € 200,00; sabato, domenica, prefestivi e festivi (ore 9-12 e 15-18): € 500,00

Cittadini non residenti (italiani e stranieri):

Palazzo Comunale, Artémisia, Pandora e Piazza Aldo Moro: - dal lunedì al venerdì (ore 9-12 e 15-18): € 150,00; sabato, domenica, festivi e prefestivi (ore 9-12): € 200,00; sabato, domenica, festivi e prefestivi (ore 15-18): € 400,00

In Villa: dal lunedì al venerdì (ore 9-12): € 700,00; - dal lunedì al venerdì (ore 15-18): € 800,00; sabato, domenica, prefestivi e festivi (ore 9-12 e 15-18): € 1.000,00.

Le ville dove è possibile sposarsi o celebrare l'unione civile sono: Villa Reale (Marlia); Casale de’ Pasquinelli, Fattoria Mansi Bernardini (Segromigno in Monte); Fattoria di Fubbiano, Palazzo Bove, (S. Gennaro); Villa Bruguier, Villa Grossi Daniela, Villa La Volpe (Camigliano); Tenuta San Pietro (San Pietro a Marcigliano); Tenuta Spadaro (Gragnano); Villa Michaela (Vorno); Villa Lenka, Villa Controni, Borgo Bernardini (Coselli).

Per informazioni ufficio Stato Civile: stato.civile@comune.capannori.lu.it.