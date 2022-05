"Tariffa piena per il suolo pubblico a Empoli": l'accusa di FdI-Cdx

“Dal 1 aprile 2022, data di fine dello stato di emergenza da Covid dopo due anni dalla sua entrata in vigore, i pubblici esercizi che usufruiscono del suolo pubblico per i propri gazebi e dehors dovrebbero tornare improvvisamente a corrispondere la tariffa piena applicata nel periodo pre-pandemico a titolo di canone unico di occupazione del suolo pubblico.

Prorogata l’esenzione sino al 30 giugno 2022, niente ha previsto l'Amministrazione Comunale per i mesi successivi sino alla fine del 2022 con estremo disagio per i commercianti nel prevedere eventuali investimenti in questo delicato momento ed alla vigilia della stagione estiva. Un ritardo gravido di ripercussioni economiche che deve essere al più presto recuperato per trasparenza e correttezza verso il tessuto produttivo empolese, seguendo gli esempi anche di altri Comuni confinanti che già hanno annunciato o approvato misure.” - così il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa, i consiglieri Federico Pavese e Gabriele Chiavacci di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

“Seppur cessato formalmente lo stato d'emergenza, ancora oggi l'economia sente la morsa di una crisi che ancora tarda a mollare la presa ed il ripristino integrale delle tariffe precedenti a questa parentesi straordinaria non può che rappresentare un ostacolo. Anzi, rappresenta una beffa per tutti gli esercizi commerciali che sono stati incentivati dallo Stato ad aprire ovunque dehors in periodo pandemico per garantire il distanziamento ed ora si ritrovano a subire una spada di Damocle improvvisa senza essersi ancora finanziariamente ripresi.

Fratelli d’Italia Empoli ha pertanto portato in aula e discusso una proposta nello scorso Consiglio Comunale del 18 maggio 2022 per estendere la gratuità del suolo pubblico fino al 30 settembre 2022 ed introdurre un ritorno graduale al gettito nei mesi da ottobre a dicembre 2022", concludono Poggianti, Di Rosa, Pavese e Chiavacci.

La proposta è stata bocciata senza colpo ferire, senza controproposte ed emendamenti dalla maggioranza, senza la possibilità di scrivere subito un provvedimento di ampio respiro che a quanto pare il PD non ha intenzione di assumere, quanto piuttosto di confermare per riscuotere una gabella iniqua a stretto giro.

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli