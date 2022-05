Tennis, la pontederese Martina Trevisan trionfa in Marocco

Grande vittoria da parte di di Martina Trevisan al torneo di tennis a Rabat, in Marocco. Al termine di una prestazione magistrale, l’atleta azzurra di Pontedera ha battuto la statunitense Claire Liu, la quale godeva dei favori del pronostico.

Il match non ha avuto storia: Martina Trevisan nel primo set ha conquistato tre break e ha chiuso con un perentorio 6-2. Nel secondo set il dominio è diventato ancora più schiacciante, con la pontederese che è riuscita a mantenere il servizio e ha conquistato altri tre break, concludendo il set sul 6-1.

Nel torneo di Rabat, Trevisan ha ottenuto tutti i 280 punti in palio per il ranking e al momento nella classifica virtuale l’azzurra è al 59esimo posto, anche se già oggi potrebbe scendere al 60esimo. La tennista toscana sale così nel ranking a 1038 punti, migliorando il personale best ranking: l'azzurra era stata al massimo numero 66 e nella classifica ufficiale rilasciata il 16 maggio era la numero 85.