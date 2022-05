Ad Arezzo un sessantenne italiano, già noto alle forze dell'ordine, a causa di una lite per futili motivi ha aggredito prima un giovane pakistano, poi ha minacciato due ragazzi italiani intervenuti per difendere il malcapitato. I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno bloccato il sessantenne, il quale è stato denunciato dai militari per lesioni e minaccia.