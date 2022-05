Basket Castelfiorentino, Abc Under 14 Elite terza alle finali regionali

Terzo gradino del podio per l’Under 14 Elite di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini che alla Final Eight si congeda davanti ai propri tifosi battendo il Valdelsa Basket nella finale valida per la medaglia di bronzo. Una splendida cavalcata quella dei gialloblu che, nell’intero arco della stagione, si è interrotta soltanto ieri in semifinale per mano della Virtus Siena. E se è vero che non è mancata l’amarezza per una finale sfumata di un solo punto dopo un overtime, è vero altrettanto che quell’unica sconfitta non può e non deve marchiare una stagione costellata da splendidi successi. Alla squadra e allo staff, dunque, i complimenti dell’intera società per aver portato l’Abc e i colori gialloblu sul podio della Toscana.

Inizia nel migliore dei modi il cammino castellano nella Final Eight con la truppa di Mostardi che chiude senza tanti patemi la sfida valida per i quarti contro Terranuova: 89-67 il finale di un match subito indirizzato e poi gestito nella seconda parte di gara. In avvio, infatti, i gialloblu spingono subito sull’acceleratore chiudendo la frazione sul 26-14 e mantenendo invariato il vantaggio al riposo lungo (41-29 al 20′). Al ritorno in campo si inaugura un terzo quarto scoppiettante, con gli attacchi sugli scudi e con i gialloblu bravi a rispedire indietro i tentativi ospiti di riaprire i giochi. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 65-50, nell’ultimo quarto l’Abc tiene saldo il controllo e scappa via definitivamente.

Diversa e ben più avvincente la semifinale contro la Virtus Siena, come dimostra il punteggio che racconta una gara decisa sulla sirena: 80-81 dopo un overtime. Grandissimo equlibrio in avvio, con il primo quarto chiuso in perfetta parità (18-18 al 10′), preludio all’allungo virtussino che arriva nella seconda frazione, quando tre triple a distanza ravvicinata permettono a Siena di scavare il solco e, di fatto, costringere i gialloblu agli straordinari per colmare il gap. All’intervallo il tabellone segna 33-45 e nella ripresa inizia pian piano la rimonta dei gialloblu che, spinti da Borghesi e Zecchi (rispettivamente 31 e 28 realizzati) ricuciono fino ad impattare quando partono gli ultimissimi giri di lancette. Botta e risposta nel finale finchè, sul 70-70, la conclusione castellana non entra e rimanda il verdetto all’overtime. Nei cinque minuti supplementari, dopo il nuovo +5 senese, l’Abc non molla e torna fino a -1: ma sull’80-81, proprio come nel tempo regolamentare, l’ultimo possesso gialloblu non entra e Siena vola in finale.

Si arriva così all’ultimo match stagionale valido per il terzo posto, dove l’Abc incontra il Valdelsa Basket, uscito a sua volta sconfitto dal Don Bosco Livorno in semifinale. Ma stavolta non c’è storia: finisce 102-72. La determinazione castellana e i valori in campo mettono le cose in chiaro fin dalla palla a due. I gialloblu scappano subito (26-13 al 10′) e di fatto tengono sempre saldo in mano il controllo. Dopo il 57-42 su cui le squadre vanno all’intervallo, nella ripresa il +20 arriva in un amen: un break di 27-11 segna la fuga definitiva e l’ultimo quarto serve soltanto a sfondare quota 100 e salutare con la medaglia di bronzo al collo una grandissima stagione. Complimenti ragazzi, fieri di voi.

QUARTI | ABC CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET 89-67

Parziali: 26-14, 15-15, 24-21, 24-17

Tabellino: Borghesi 19, Agbengninou 18, Zecchi 23, Baldi 3, Pieri 7, Bufalini 6, Bonora 9, Fedeli 2, Ciulli 2, Garbetti, Bianchi, Marzi. All. Mostardi. Ass. Cantini

SEMIFINALE | ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 80-81 dts

Parziali: 18-18, 15-27, 17-14, 20-11, 10-11

Tabellino: Borghesi 31, Bufalini 12, Zecchi 28, Agbegninou 3, Poggesi 2, Baldi 4, Garbetti ne, Matteini, Bonora ne, Pieri ne, Crisafi ne, All. Mostardi. Ass. Cantini.

FINALE 3/4 POSTO | ABC CASTELFIORENTINO – VALDELSA BASKET 102-72

Parziali: 26-13, 31-29, 27-11, 18-19

Tabellino: Bufalini 6, Zecchi 37, Borghesi 25, Pieri 2, Poggesi 6, Matteini 1, Baldi 6, Agbegninou 15, Bonora 2, Bini 2, Garbetti, Ciulli. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa