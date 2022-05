Bike sharing, le bici elettriche ecologiche di Bird disponibili a Lido di Camaiore

Lido di Camaiore e Bird, leader nel settore del trasporto elettrico ecologico, si uniscono per portare nella cittadina costiera le biciclette a pedalata assistita in sharing. Le bici possono essere attivate tramite l'applicazione gratuita per cellulari di Bird e utilizzate per sostituire i viaggi in auto quando si va in spiaggia, ci si incontra con gli amici, si esplora la città e si compiono molti altri spostamenti quotidiani. Lido di Camaiore è il terzo mercato per le biciclette in sharing di Bird in Italia, e le biciclette si affiancheranno ai popolari scooter elettrici dell'azienda, presenti in città dall’inizio del 2021.

"Siamo lieti di annunciare il lancio delle nostre biciclette elettriche condivise nella bellissima Lido di Camaiore. Apprezziamo la continua dedizione della città alla micromobilità, che offre a residenti e turisti opzioni di trasporto ecologiche che riducono l'inquinamento atmosferico e la congestione. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare a stretto contatto con la città, mentre le nostre nuove biciclette si uniscono alla nostra attuale e popolare flotta di escooter", ha dichiarato Cristina Donofrio, General Manager di Bird. "Negli ultimi due anni, le città e i loro abitanti hanno ripensato il modo in cui vengono effettuati gli spostamenti di breve e media distanza nelle aree urbane. Siamo orgogliosi di offrire ai residenti un modo innovativo ed efficiente per spostarsi, perché crediamo che tutti debbano avere accesso alla micromobilità, non solo chi vive nelle grandi città".

“Quello delle bici elettriche è un servizio importante – commenta l’Assessore al turismo e commercio Gabriele Baldaccini – che si accosta a quello dei monopattini e che sicuramente coprirà una fase d’età differente, consentendo al cittadino e al turista di poter attraversare la costa da Lido a Viareggio e di poter entrare nell’entroterra del nostro Comune”

Come funziona?

Scaricare l'applicazione Bird dal Google Play Store o dall'Apple App Store, creare un account personale e aggiungere un metodo di pagamento (carta bancaria o conto Paypal).

Dalla mappa dell'applicazione, trovare la bicicletta Bird più vicina

Scansionate il codice QR o inserite il codice scritto sulla bicicletta e partite! Percorrete prima le piste ciclabili - il traffico sui marciapiedi è vietato.

Terminare il viaggio parcheggiando il veicolo in uno dei luoghi indicati nell'applicazione. Scattare una foto del veicolo correttamente parcheggiato. Fate attenzione a non ostacolare i pedoni o il traffico.

Chi è Bird

Bird è un'azienda di veicoli elettrici che si dedica a portare nelle comunità di tutto il mondo soluzioni di trasporto accessibili e rispettose dell'ambiente, come i monopattini e le biciclette elettriche. Fondata nel 2017 da Travis VanderZanden, Bird è in rapida espansione. Oggi fornisce flotte di microveicoli elettrici condivisi ai rider di più di 400 città a livello globale e rende disponibili i suoi prodotti per l'acquisto su www.bird.co e tramite i principali rivenditori e partner di distribuzione. Bird collabora a stretto contatto con le città in cui opera per fornire un'opzione di trasporto affidabile e conveniente a residenti, lavoratori e turisti.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa