Trovato cadavere all'alba in spiaggia in Versilia

Un tragico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 22 maggio, in Versilia. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in spiaggia zona Bussola a Marina di Pietrasanta.

A scoprirlo sono stati la Capitaneria di Porto e la polizia di Forte dei Marmi verso l'alba, alle sei circa.

Si tratta di un uomo appartenente sui 50 anni. Da un primo esame sembra non avere traumi sul corpo. Il pm ha disposto l'autopsia, mentre sono in corso indagini della polizia, non si esclude nessuna ipotesi.