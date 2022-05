Caso PalaToscanini, Azione organizza a Prato un incontro sugli impianti sportivi

Quanto accaduto nella palestra Toscanini mercoledì scorso con la rottura di un canestro pochi minuti prima della gara di semifinale playoff di basket serie C Gold fra Dragons Prato e Gema Montecatini e la conseguente sconfitta decretata d’ufficio dal giudice sportivo per la squadra pratese, è l’ultimo dei segnali che attirano l’attenzione sugli impianti sportivi. In discussione ci sono la loro manutenzione, la loro ristrutturazione (vedi fra gli altri lo stadio Lungobisenzio), la gestione e inevitabilmente porta a studiare e capire come progettare quelli futuri per far sì che non accadano più eventi del genere che penalizzano in maniera devastante le società sportive.

Per questo motivo Azione, il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti, e che a Prato ha un numeroso gruppo di iscritti, ha organizzato per giovedì 26 maggio alle ore 21 nella Sala del Gonfalone della Provincia un incontro dibattito dal titolo “Impianti sportivi – Stato attuale, progetti, nuove idee”.

Interverranno Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni; Enrico Romei, consigliere comunale lista Sport per Prato, Iacopo Vespignani candidato sindaco di Pistoia con la lista PistoiaDavvero, Riccardo Bonaccorsi presidente regionale della Fir e membro di Giunta del Coni regionale, Fabrizio Benzoni consigliere comunale con delega allo Sport di Brescia, Sebastiano Campo responsabile regionale Scais (Società di consulenza e assistenza impianti sportivi) benemerita del Coni e Pasquale Petrella responsabile Enti locali e del tavolo tematico Sport di Prato in Azione. A moderare il dibattito la giornalista Nadia Tarantino e, ad aprire il dibattito sarà lo storico dirigente della pallacanestro pratese Urano Corsi che illustrerà quanto accaduto mercoledì scorso alla palestra Toscanini e le sue conseguenze.

Azione darà la possibilità di intervenire anche ai presenti e chi volesse prenotare l’intervento può inviare una mail a segreteria@pratoinazione.it

Fonte: Ufficio Stampa