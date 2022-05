Colpo gobbo in una gioielleria fiorentina: i ladri passano dalle fogne

Brutta sorpresa questa mattina per la gioielleria Gold&Florence di via Por Santa Maria. Quando verso le 10 la commessa è andata a riaprire il negozio, dall’esterno sembrava che tutto fosse rimasto come era stato lasciato la sera prima, invece alzata la saracinesca la donna ha trovato le vetrine in cui erano esposti i preziosi monili razziate dai ladri. Un bottino ancora da quantificare ma intorno alle decine di migliaia di euro.

I malviventi hanno messo a segno un vero colpo gobbo: nel pavimento della gioielleria, infatti, è stata rinvenuta un'apertura che conduce alle fogne.

Le indagini sono condotte da polizia, squadra mobile e scientifica.