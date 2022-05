Concorso amministrativi Comune di Siena: corso Cgil di preparazione

La FP CGIL di Siena organizza un corso di preparazione per il concorso indetto dal Comune di Siena (maggio 2022) per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo di amministrativo categoria C.

"Prosegue l'impegno della nostra organizzazione sindacale - spiega Tiziana Tarquini della Segreteria FP CGIL - con i percorsi formativi dedicati ai partecipanti ai concorsi degli Enti Pubblici tramite lezioni on line e in presenza. Questo corso sarà fruibile interamente sulla piattaforma di e-learning della FP CGIL Toscana con video lezioni e materiali di studio".

Il corso, rivolto agli iscritti CGIL e a tutti coloro che si iscriveranno, sarà immediatamente disponibile on line e potrà essere seguito secondo le necessità del candidato. Gli argomenti trattati sulle materie d'esame riguardano: diritto costituzionale e fonti normative, reati contro la pubblica amministrazione, diritto amministrativo, procedimento e atti amministrativi, normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, normativa privacy, contratti e appalti pubblici, normativa in materia di pubblico impiego, diritti e doveri dei dipendenti pubblici, ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali. Il corso è completo di preparazione ai test preselettivi, quiz psico-attitudinali e logico matematici.

Per informazioni ed iscrizioni contattare: Maria Luisa Ghidoli 335 1789724 mlghidoli@siena.tosc.cgil.it, Tiziana Tarquini 347 2583326 ttarquini@siena.tosc.cgil.it, Luca Franci 345 2525506 lfranci@siena.tosc.cgil.it.

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa