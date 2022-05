Cade nell'Arno di notte: salvata 44enne a Limite

Una donna è caduta in Arno di notte ed è stata salvata. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23 di ieri, sabato 21 maggio, a Limite (Capraia e Limite). All'altezza di via Matteotti, per cause ancora da chiarire, una 44enne è caduta dall'argine: non si sa se in modo accidentale o volontario.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Assieme a loro la Pubblica Assistenza di Empoli, l'automedica e i carabinieri.

La donna è stata salvata, in seguito è stata accompagnata dall'ambulanza in codice giallo all'ospedale di Empoli.