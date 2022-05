Festival dell’Imprenditorialità Giovanile: in finale tre mini-imprese del Fedi-Fermi di Pistoia

Festival dell’Imprenditorialità Giovanile JA 2022, in finale tre mini-imprese del Fedi-Fermi.

Grande successo per il Fedi-Fermi alla prima fase del Festival dell’Imprenditorialità Giovanile JA 2022; infatti su quattro mini-imprese che in Toscana hanno superato il primo turno della competizione regionale di Impresa in Azione, tre provengono dall’Istituto pistoiese.

Le tre mini imprese in corsa per la seconda fase, che si svolgerà on-line il prossimo mercoledì 25 maggio, sono SafeRide, composta dagli alunni 5IA Versavia Jacopo, Timour Ilyas, Biribò Francesco, Pastorelli Tommaso e Xia Leou; Parky, formata dagli alunni della 5IA Mereacre Eugen, Bernardo Bresci, Lenzi Filippo, Capecchi Matteo, Giannuzzi Riccardo, e Worklet dello staff della 5IB, Pratesi Cristian, Minutoli Michele, Nunziati Matilde, Tesi Marta, Finocchi Mirko.

Oltre alle mini-imprese selezionate altre cinque del Fedi fermi, delle classi 5IB e 5IC hanno partecipato con passione all’iniziativa; i 61 alunni complessivamente coinvolti sono stati coordinati dai proff. Daniele Bini, Riccardo Niccolai, Andrea Rinaldi e Pasquale Silvestro.

La fase del 25 maggio sarà pubblica e quindi potrà essere seguita da chiunque lo desideri tramite Zoom, collegandosi qui o chiamando al 337 059603347 dalle 14 alle 16,30.

Fonte: Ufficio Stampa