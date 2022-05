Brutto episodio di violenza a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, davanti a un fast food. In nottata una guardia giurata è stata circondata da cinque giovani ubriachi che hanno colpito con un pugno e malmenato l’uomo apparentemente senza motivo. Fortunatamente la guardia giurata ha riportato solo qualche piccola escoriazione. I carabinieri stanno conducendo le indagini per individuare gli autori dell’aggressione.