"Il Corpo Racconta”: nuova esperienza formativa al consultorio di San Miniato

Proseguendo nell’intento di proporre esperienze formative utili per la crescita individuale e familiare, il Consultorio Familiare Diocesano di San Miniato ripropone l’esperienza de “Il Corpo Racconta“, un laboratorio ludico sulla corporeità e sull’amore, rivolti a mamme e figlie pre-adolescenti (10-12 anni).

Il Corpo Racconta è una proposta innovativa per le mamme con le loro figlie preadolescenti (10-12 anni), un modo per scoprire se stesse partendo dal corpo e dai suoi messaggi, attraverso un percorso ludico e interattivo sulla corporeità, articolato in due incontri di tre ore ciascuno, rivolti a piccoli gruppi, per scoprire i processi segreti del ciclo femminile, acquisire una visione positiva della femminilità, della sessualità e del compito di trasmettere la vita.

La novità degli incontri è rappresentata da un approccio positivo, bello e pulito ai temi della sessualità-amore-corporeità senza limitarsi ad una proposta esclusivamente informativa, ma tenendo conto degli aspetti affettivi e dei significati valoriali. Non si tratta di lezioni frontali noiose, ma laboratori originali e creativi che utilizzano una didattica concreta e coinvolgente.

Prendendo spunto dalle imminenti mestruazioni si vuole aiutare le ragazze a sdrammatizzare l’ingresso nell’età adulta, a valorizzare la propria femminilità e il compito di dare la vita, a dare il giusto valore alla sessualità ed al linguaggio del corpo senza banalizzarlo, salvaguardando l’integrità della persona.

Il ruolo della mamma è fondamentale: l’essere lì, insieme, a condividere le emozioni di un percorso nuovo, con gente nuova, ad imparare entrambe qualcosa di nuovo, a sperimentare nuovi modi per esprimersi su queste tematiche spesso considerate imbarazzanti.

La coppia mamma & figlia si concede dunque due pomeriggi speciali, diventa complice e nel frattempo si confronta con altre coppie. È un’opportunità per scoprire significati e valori da condividere o da mettere in discussione.

L’esperienza condivisa creerà nuove occasioni, una volta a casa, per approfondire e aprire nuove tematiche che potranno essere utili anche durante la crescita, gettando ponti di dialogo in vista della burrascosa adolescenza.

Una pausa merenda, parte integrante di ogni incontro, faciliterà la conoscenza tra ragazze e lo scambio di opinioni fra le mamme e con l’animatrice. Ogni ragazza tornerà a casa con il loro “quadernone” fatto di schede e riflessioni e con una conchiglia, segno del pellegrinaggio della vita che continueranno con le loro madri. Gli incontri sono tenuti da un’insegnante qualificata del Metodo Ovulazione Billings.

Quando si svolge

Il percorso si svolge in 2 incontri che si terranno sabato 11 e 18 giugno 2022 dalle 15.00 alle 18.00 con una pausa merenda.

Dove

a San Miniato (Pi) presso la sede del Consultorio Familiare Diocesano in via Vittime del Duomo n. 4

Come iscriversi

compilando il modulo online.

Fonte: Ufficio Stampa