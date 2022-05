Malore per tifoso beneventano allo stadio di Pisa

Attimi di panico ieri sugli spalti dello di Pisa, sul cui campo si disputava la semifinale di ritorno dei playoff Pisa-Benevento. Un tifoso del Benevento appena entrato in curva ospiti si è sentito male, probabilmente eccesso alcol, per cui la Polizia ha richiesto intervento 118 che lo ha trasportato a Cisanello. Dimesso a fine partita, una volante lo ha prelevato e riportato di gran carriera in via Contessa Matilde, appena in tempo per risalire sui pullman che hanno riportato i tifosi sanniti in Campania.

Sempre ieri sera, le pattuglie della Squadra volanti sono intervenute in zona Sant'Ermete, per rissa in appartamento. Giunti sul posto, l'abitazione di due cittadini brasiliani, gli agenti hanno raccolto la testimonianza di questi ultimi: i sudamericani hanno riferito di aver concordato e eseguito prestazione sessuale a maghrebino 32enne, che al termine si è rifiutato di pagare.

E' scoppiata una lite accesa, in cui il 32enne ha avuto la peggio ed è stato trasportato al Pronto soccorso. Sul posto anche Squadra Mobile e Polizia Scientifica per i rilievi.

Gli agenti inoltre stanno verificando la regolarità della presenza sul territorio nazionale dei 3 coinvolti.