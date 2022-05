Manutenzione stradale a Firenze, lavori in via degli Agli: divieti e itinerari alternativi

Inizieranno domani, lunedì 23 maggio, i lavori di ripristino provvisorio della pavimentazione in via degli Agli. Il tratto interessato è quello tra piazza degli Antinori e la parte più stretta. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza in attesa sia completata la progettazione esecutiva e predisposto l'avvio del rifacimento della pavimentazione in pietra.

Il materiale rimosso sarà trasportato al deposito comunale in attesa di essere riutilizzato. L’allestimento del cantiere e le lavorazioni comporteranno la chiusura del tratto da piazza degli Antinori a via dei Pecori. Divieto di transito con deroga per i residenti, passi carrabili, mezzi di soccorso, taxi, Ncc, trasporto merci (orario 6-9) sulla direttrice via dei Rondinelli-via del Trebbio-piazza degli Antinori-via degli Antinori (limite di larghezza dei mezzi 2 metri).

Chiusa anche via Teatina eccetto residenti e passi carrabili. Altri provvedimenti legati alla mobilità alternativa sono il doppio senso in via dei Cerratani (tratto piazza Santa Maria Maggiore-via Panzani) mentre in via dei Pecori sarà istituito un divieto di transito da via degli Agli a via dei Pescioni. Previsti anche divieti di sosta. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Cerretani e diretti verso via dei Pecori/via degli Strozzi: da via Cerretani-piazza di Santa Maria Maggiore-via dei Vecchietti-via dei Pescioni.

Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Panzani e diretti verso via dei Pecori/Duomo: da via Cerretani-piazza di Santa Maria Maggiore-via dei Vecchietti-via dei Pecori. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato via degli Strozzi/via dei Vecchietti: da via dei Vecchietti-via dei Pecori-piazza dell’Olio-via dei Cerretani.

L’intervento si concluderà il 5 giugno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa