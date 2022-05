Palio dei Somari a Torrita di Siena: gli abbinamenti delle contrade

A Torrita di Siena è ufficialmente iniziata la 65esima edizione del Palio dei Somari, a sancirne l’avvio la cerimonia di estrazione delle batterie di qualificazione per la corsa che si svolgerà domenica 29 maggio alle ore 16.00, nel campo di gara allestito presso il Gioco del Pallone. Mentre tra le vie del centro storico si svolgeva il Mercato Medievale de La Nencia, con l’esposizione di manufatti artigianali, all’interno della sala consiliare del palazzo comunale torritese i presidenti delle otto Contrade, alla presenza del sindaco Giacomo Grazi e del presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe Yuri Cardini, hanno estratto i bussolotti degli abbinamenti tra le otto contrade che andranno a comporre la fase eliminatoria della Corsa.

Nella prima batteria si sfideranno le contrade di Porta Gavina con Andrea Peruzzi detto “Drago” e la Stazione con il confermato Matteo Noli “Galletto”, nella seconda batteria si affronteranno la contrada Cavone con il fantino Jonathan Guerri "Rafia" e Le Fonti, con Gabriele Grotti “Divino”. La terza batteria vedrà scontrarsi Porta a Pago che si affida ancora ad Alessandro Stampigioni detto "Scheggia" e Porta a Sole, con Diego Sargentoni “Joker”, infine la quarta batteria vede contrapporsi la contrada vincitrice dell’edizione 2021 Porta Nova con Alessandro Guerrini detto "Cobra" e Refenero con Alessio Deriu detto “Pampero”. Le quattro Contrade che non supereranno il primo turno disputeranno una batteria di recupero, per avere così la possibilità di accedere alla finale.

La tradizionale estrazione ha segnato così l’inizio ufficiale della 65esima edizione del Palio dei Somari e ha dato il via al ricco calendario degli eventi che animeranno il centro storico torritese fino ad arrivare a domenica 29 maggio quando, alle ore 16.00, il tutto culminerà con la corsa a dorso di somaro tra le otto contrade che si contenderanno l’ambito drappo, quest’anno dipinto dall’artista Salvatore Ferrante “Soterus”. L’opera verrà presentata sabato 28 maggio in occasione della gara a coppie tra gli Sbandieratori e i Tamburini delle Contrade. In caso di pioggia la corsa verrà disputata giovedì 2 giugno.

Fonte: Ufficio Stampa