Ragazza scomparsa in Toscana ritrovata ad Ancona

È stata ritrovata ad Ancona, in via Marconi, la minorenne che nei giorni precedenti aveva lasciato senza dare spiegazioni un comune della Toscana e aveva fatto perdere le sue tracce. La giovane è stata identificata dagli agenti della Squadra Volanti, i quali notata la corrispondenza con la segnalazione della ragazza scomparsa, l’hanno fermata e le hanno chiesto i documenti. La ragazza non li aveva con sé ma ha confermato i sospetti degli agenti, ammettendo di essere la ragazza scomparsa in Toscana. Accompagnata dunque in questura è stata affidata una struttura per minori.