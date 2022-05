A Sesto Fiorentino, causa lavori urgenti di riparazione effettuati da Publiacqua su un guasto verificatosi sulla rete idrica, è stato necessario interrompere il servizio in via del Ghirlandaio. Al fine di ridurre al massimo i disagi un’autobotte è stata posizionata a disposizione dei cittadini in via Stefani. Il ripristino del servizio è previsto, salvo problemi tecnici, per le ore 15.00.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa