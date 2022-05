Scosse di terremoto a San Marcello Pistoiese

Non è una giornata tranquilla a San Marcello Pistoiese, dove si sono verificate due scosse di terremoto in breve tempo. La prima è stata avvertita alle 02:42 in provincia di Pistoia. Secondo le rivelazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è trattato di un sisma di magnitudo ML 2.8 localizzato a 10 km Est da San Marcello Pistoiese, ad una profondità di 10 km. Il sisma non ha provocato danni ma è stato avvertito in tutta la provincia pistoiese, dalla Montagna alla Valdinievole.

Nel pomeriggio di oggi, si è verificata una nuova scossa, di magnitudo 2.4 con epicentro sempre a San Marcello Pistoiese. La sala regionale della Protezione Civile, ha informato il presidente regionale Eugenio Giani, sta monitorando la situazione e al momento non si registrano danni.