Un documentario sulle neo-mamme agli Agostiniani

Dare voce alle tante emozioni delle mamme, a partire da quelle che caratterizzano i nove mesi successivi al parto. Ascoltare le storie per condividere e fare tesoro dell’esperienza di ognuna.

Il Comune di Empoli, nell'ambito del programma ‘Empoli città delle bambine e dei bambini’, ha promosso un incontro aperto al pubblico con la pedagogista Mariagrazia Contini: è in programma mercoledì 25 maggio 2022, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in via dei Neri, 15. Nell’occasione, sarà proiettato il docufilm "I nove mesi dopo", un documentario di Mariagrazia Contini, Paolo Marzoni e Vito Palmieri.

A fare gli onori di casa sarà la sindaca di Empoli: porterà i suoi saluti per poi lasciare la parola a Elisa Bertelli, responsabile dei servizi educativi del Comune di Empoli, che si occuperà dell’introduzione dell’iniziativa.

Si tratta di un argomento di interesse per tutti i genitori, per il personale educativo che accompagna i neo genitori e per tutti coloro che, a vario titolo, hanno a cuore le mamme.

Cosa succede nei nove mesi dopo il parto? Chi si occupa delle neo mamme e della loro sofferenza, alle prese con emozioni talvolta contrastanti. Come la paura di non essere adeguate o quel non-detto che deve fare i conti con la prescrizione sociale ‘se sei mamma devi essere felice’. La pedagogista Mariagrazia Contini, insieme a Vito Palmieri e Paolo Marzoni, con il docufilm "I nove mesi dopo", si è occupata proprio di capire quello che succede alle donne dopo la nascita di un figlio. Il documentario dà voce alla sofferenza che tante mamme vivono nei nove mesi del dopo parto. E lo ha fatto raccontando storie di donne.

