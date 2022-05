Abbandono rifiuti pericolosi, segnalata azienda a Cantagallo. Controlli intensificati

A seguito di una segnalazione di Alia ricevuta nei giorni scorsi, la Polizia Provinciale ha indagato su un consistente abbandono di rifiuti pericolosi in località Coderino, nel Comune di Prato, risalendo alla ditta produttrice dei rifiuti: un’azienda con sede a Cantagallo. Il titolare della ditta è stato identificato e segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di gestione illegale di rifiuti pericolosi, con conseguente abbandono.

Nello specifico si trattava di una grande quantità di contenitori di oli lubrificanti, alcuni dei quali avevano ancora all’interno il liquido inquinante, parte del quale era sversato sul terreno. "Questa zona risulta essere oggetto di frequenti e cospicui abbandoni di rifiuti, anche pericolosi – commenta il comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini – pertanto intensificheremo i controlli con l’intento di risalire ai responsabili, come in questo caso".

"Gli interventi come quello appena svolto – aggiunge il presidente della Provincia Francesco Puggelli – dimostrano quanto l’impegno dei nostri agenti, preparati per prevenire e reprimere gli illeciti ambientali, sia fondamentale per la tutela della salute pubblica. L’educazione ambientale sta facendo grandi passi avanti, tuttavia l’abbandono illegale dei rifiuti è ancora una piaga del nostro territorio che ci troviamo a combattere ogni giorno. Per questo è preziosa la collaborazione dei cittadini: invito ciascuno a segnalare tempestivamente se vede situazioni di questo tipo, affinché si riesca a risalire ai responsabili".

Si ricorda il numero di telefono del pronto intervento per segnalazioni e o informazioni: 337.317977.

Fonte: Provincia di Prato