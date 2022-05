Elezioni 2022, Valettini e Coppelli si sfidano a Aulla

Sono poco più di 10mila gli abitanti di Aulla e anche qui in Lunigiana domenica 12 giugno si torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Solamente due le parti in ballo.

L'avvocato Roberto Valettini è sindaco dal 2017 e prova il bis. 'Aulla nel cuore' punta sulla continuità e presenta diversi nomi dell'attuale consiliatura. La sua è una lista più di centrosinistra che strizza un occhio al PD.

Lo sfidante è uno dei consiglieri di minoranza, l'avvocato Francesco Coppelli. 'Insieme in comune' è il nome della sua lista che vede tra i nomi anche l'ex sindaca Silvia Magnani.