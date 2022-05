Basket Castelfiorentino chiude con una vittoria in trasferta

Si chiude con un acuto conquistato al termine di un match al cardiopalmo la stagione del Basket Castelfiorentino di coach Gianni Lazzeretti, che nell’ultima giornata espugna il parquet del Valdelsa Basket per 67-72 dopo un overtime. Una vittoria bella e sofferta che ha ricreato la perfetta istantanea della stagione gialloblu, iniziata con aspettative diverse costrette ad essere riviste in corsa a causa del Covid e dei tanti infortuni che hanno pesantemente influito sul cammino della truppa castellana. Un campionato che coach Lazzeretti e i suoi ragazzi sono comunque riusciti a concludere dignitosamente, con spirito di sacrificio e con quell’attaccamento che da sempre contraddistingue questo gruppo.

Partita combattuta fin dalla palla a due, con i gialloblu che mettono la testa avanti e si mantengono in controllo per tutta la prima parte fino al 27-29 che manda le squadre al riposo lungo. Nella ripresa i locali prendono in mano l’inerzia e, approfittando dell’espulsione di Calvani per doppio antisportivo, passano a condurre piazzando un break di 20-10 che vale il 47-39 al 30′. La truppa castellana, però, resta aggrappata alla partita nonostante il vantaggio locale tocchi la doppia cifra, salvo nell’ultima frazione perdere anche Signorini per un colpo alla schiena. I gialloblu si compattano in difesa mentre in attacco sale in cattedra il duo Barlabà-Giovannetti che ricuce con pazienza fino ad impattare a quota 58: overtime. Ma ancora non è finita. Con le rotazioni già ridotte all’osso, dopo due giri di lancette anche Innocenti è costretto ad uscire causa crampi, così scende in campo coach Lazzeretti: difesa forte, qualche fallo a rimbalzo difensivo, i gialloblu rimettono la testa avanti ma mai oltre un possesso, finchè la tripla di Gradella arriva ad ipotecare match e campionato.

VALDELSA BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 67-72 dts

Parziali: 16-21, 27-29 (11-8), 47-39 (20-10), 58-58 (11-19), 67-72 (9-14)

Tabellino: Signorini 16, Innocenti 4, Calvani 6, Bianchi 8, Lazzeretti, Barlaba 12, Gradella 3, Giovannetti 23. All. Lazzeretti.

Arbitro: Cavallo di Siena.